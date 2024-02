Maltrattamenti all’ex moglie e armi, arrestato 53enne

Carabinieri della stazione Palermo Centro hanno arrestato un 53enne, originario di Caltanissetta, accusato di maltrattamenti in famiglia e detenzione di arma clandestina. Il codice rosso è scattato dopo la denuncia della ex convivente. Il racconto della vittima ha permesso di ricostruire numerosi episodi di violenza e vessazioni che la donna avrebbe subito.

I militari nel corso della perquisizione in casa dell’uomo, per la notifica del decreto di allontanamento urgente dalla casa familiare disposto dalla procura, hanno trovato una pistola con matricola abrasa e due caricatori con munizioni. L’uomo è stato portato in nel carcere Lorusso di Pagliarelli. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto.