Micidiale scontro tra auto: morto pensionato, gravissima una donna

La vittima è stata estratta dalle lamiere dai Vigili del fuoco

Pubblicato 1 ora fa
Incidente mortale a Ragusa.  Un uomo di 88 anni, Antonino Pluchino, detto Ninì, già titolare di un’autoscuola a Modica Alta, è morto dopo lo scontro tra la sua auto, una Fiat Punto e una Peugeot 306 guidata da F. C., 38 anni ragusana.  Pluchino è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti.

La donna,  invece è rimasta gravemente ferita ed è stata trasferita con l’elisoccorso presso la struttura ospedaliera specializzata “Cannizzaro” a Catania.

La Polizia locale e le forze dell’ordine stanno effettuando  i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.
(foto diretta Sicilia/Carmelo Riccotti La Rocca )

