Siciliacque, al via manutenzione negli acquedotti Fulgatore-Alcamo e Fanaco

Lavori all'acquedotto Fanaco a partire da giovedì 4 settembre con sospensione fornitura anche nell'agrigentino

Pubblicato 43 secondi fa
Da Redazione

Siciliacque effettuerà questa settimana una serie di interventi di manutenzione straordinaria degli acquedotti Fulgatore-Alcamo e Fanaco con l’obiettivo di potenziare e rendere più efficiente la rete idrica di sovrambito, riducendo le perdite.
Domani, martedì 2 settembre, la società partecipata da Italgas e Regione Siciliana interverrà nelle contrade Torretta e Neghelli, in territorio di Fulgatore (Trapani), in contrada Triolo ad Alcamo e in contrada Inici a Castellammare del Golfo. Per eseguire gli interventi sarà necessario sospendere temporaneamente l’esercizio dell’acquedotto a partire dalle ore 7. La sospensione del servizio interesserà i Comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo, Erice (frazione Ballata), Buseto Palizzolo (frazione Bruca), Calatafimi-Segesta (zona industriale contrada Fegotto), Trapani (frazioni di Fulgatore e Ummari). Il ripristino delle normali forniture avverrà progressivamente tra le ore 14 e le ore 19 di mercoledì 3 settembre.
Siciliacque informa inoltre che, dalle ore 5 di giovedì 4 settembre, prenderanno il via i lavori di manutenzione lungo l’adduttore principale dell’acquedotto Fanaco. Sette in totale gli interventi compresi nel programma di riduzione delle perdite, che saranno eseguiti nelle province di Agrigento e Caltanissetta. Saranno sospese per un giorno le forniture ai Comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Canicattì, Aragona, Campofranco, Casteltermini, Delia, Milena, Montedoro, Mussomeli, Serradifalco, Sommatino, Sutera, oltre ai Consorzi di Bonifica 3 e 4. Il riavvio dell’erogazione idrica è previsto fra le ore 12 e le ore 20 di venerdì (5 settembre).

