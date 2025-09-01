Futsal, la Clamar Akragas supera 10-5 i “cugini” dell’Agrigento nell’andata di Coppa Italia 

Buona la prima per la Clamar Akragas di Enzo Fecondo che conquista l’andata del turno di Coppa Italia superando i “cugini” dell’Agrigento Fustal con un netto 10-5. Un esordio brillante quello degli agrigentini che si impongono sull’insidioso parquet empedoclino. Nel primo tempo, dopo una fase di studio reciproco, la Clamar mette il turbo e sblocca il match con Toledo. La prima frazione si conclude con un pirotecnico 7-3 grazie alle reti di Toledo, Colore (doppietta), Sirone e Cillari (doppietta). L’Agrigento Futsal tenta di riprendere la partita accorciando le distanze nella ripresa ma un’altra doppietta di Toledo e il solito Sirone chiudono i giochi.

Ottima gara per i bianco azzurri della città dei templi che faticano il dovuto ma si dimostrano squadra quadrata e matura imponendosi sull’insidioso parquet empedoclino, il racconto del match vede una prima parte di gara con due formazioni che si studiano per poi stapparsi con la rete dello 0 a 1 di Toledo che da il là ad un pirotecnico primo tempo che terminerà sul 7 per 3 per gli ospiti che andranno a segno con Colore 2 volte, Sirone anche lui 2 volte e Cillari. Archiviata l’andata, si deciderà tutto al ritorno.