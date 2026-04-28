Medicina di precisione, a Palermo il lancio della campagna nazionale “Providentia” di Heal Italia

La Fondazione Heal Italia ha lanciato a Palermo la campagna nazionale “Providentia”, iniziativa dedicata alla promozione della medicina di precisione e alla diffusione di una nuova cultura della prevenzione personalizzata. La presentazione si è svolta al Complesso Monumentale dello Steri, nell’ambito di tre giornate di incontri, attività scientifiche e momenti divulgativi rivolti a cittadini, studenti, ricercatori, operatori sanitari e istituzioni.

Una nuova visione della prevenzione

La campagna “Providentia” nasce con l’obiettivo di portare nel dibattito pubblico un nuovo modello di sanità, fondato sulla capacità di prevedere il rischio, intercettare precocemente l’insorgenza delle patologie e costruire percorsi di prevenzione e cura sempre più personalizzati. Il nome dell’iniziativa richiama il latino pro-videre, cioè vedere prima, e sintetizza il principio alla base della medicina di precisione: utilizzare conoscenze scientifiche, dati clinici, genomica, intelligenza artificiale, big data e test genetici per anticipare la malattia e intervenire in modo mirato.

Firmato l’accordo tra Heal Italia e Asp Palermo

Nel corso dell’iniziativa è stato firmato un accordo di collaborazione scientifica e tecnologica tra la Fondazione Heal Italia e l’Asp Palermo. L’intesa punta a sviluppare modelli innovativi di medicina di precisione, con particolare attenzione alla prevenzione personalizzata e all’utilizzo dei test genetici per individuare precocemente il rischio di sviluppare determinate patologie, in particolare in ambito oncologico. Il direttore generale dell’Asp di Palermo, Alberto Firenze, ha evidenziato il valore dell’accordo come strumento per introdurre percorsi avanzati di prevenzione, capaci di mettere al centro il cittadino e le sue specifiche caratteristiche genetiche, cliniche e personali.

La rete nazionale di Heal Italia

La Fondazione Heal Italia nasce nell’ambito del Pnrr NextGenerationEU come infrastruttura nazionale dedicata alla medicina di precisione. La rete coinvolge università, ospedali, Irccs, centri di ricerca, imprese e istituzioni, con l’obiettivo di superare la frammentazione del settore e costruire una filiera nazionale capace di collegare ricerca scientifica, innovazione tecnologica e applicazione clinica. Sono coinvolti partner distribuiti in undici regioni italiane: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto.

Le officine della medicina di precisione

Tra gli elementi centrali del modello promosso da Heal Italia vi sono le Officine per la Medicina di Precisione, nodi operativi pensati per integrare competenze cliniche, dati, tecnologie digitali e strumenti avanzati di analisi. Le Officine hanno l’obiettivo di accelerare il trasferimento dell’innovazione nella pratica sanitaria, rendendo disponibili soluzioni per la prevenzione, la diagnosi e la terapia mirata di patologie rare, oncologiche e cronico-degenerative. Particolare attenzione è rivolta a diverse aree cliniche, tra cui tumori come melanoma, neoplasie di testa-collo, pancreas, testicolo, ovaio, mammella e colon, oltre a malattie metaboliche, diabete e patologie cardiovascolari.

Palermo al centro della sanità del futuro

Con il lancio di “Providentia”, Palermo diventa per tre giorni un laboratorio aperto sulla sanità del futuro. Il programma prevede conferenze, momenti di confronto, attività divulgative e iniziative immersive dedicate a temi come screening di precisione, medicina predittiva, prevenzione oncologica, utilizzo dei dati sanitari, genetica, intelligenza artificiale e sostenibilità del sistema sanitario.

L’iniziativa mira a rendere più accessibili e comprensibili tecnologie e approcci scientifici destinati a incidere profondamente sull’organizzazione dei servizi sanitari e sui percorsi di prevenzione e cura.

Una campagna per cittadini, ricerca e istituzioni

“Providentia” intende promuovere una maggiore consapevolezza sul ruolo della medicina di precisione nella tutela della salute pubblica.

La campagna si rivolge ai cittadini, ma anche al mondo della ricerca, alle istituzioni e agli operatori sanitari, con l’obiettivo di favorire una collaborazione stabile tra sistema scientifico, sistema sanitario e comunità.

La sfida è culturale oltre che tecnologica: trasformare la prevenzione in un percorso sempre più personalizzato, fondato sulla conoscenza anticipata del rischio e sulla possibilità di intervenire prima, con strumenti più efficaci e mirati.

La Fondazione Heal Italia

La Fondazione Heal Italia è stata costituita nel 2022 nell’ambito di un progetto finanziato dal Pnrr. Coordina una rete multidisciplinare composta da partner accademici, clinici, scientifici e industriali, con la partecipazione dell’Istituto Superiore di Sanità. La missione della Fondazione è sviluppare modelli avanzati di prevenzione, diagnosi e cura attraverso tecnologie come intelligenza artificiale, big data, genomica, sistemi di supercalcolo e strumenti digitali applicati alla salute.