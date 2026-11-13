Nasconde cocaina e bilancino in camera da letto, arrestato 51enne

I Carabinieri della Stazione di Monreale nell’ambito dei servizi disposti dalla Compagnia di Monreale finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 51 anni, noto alle forze dell’ordine e residente nel comune normanno, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dopo aver predisposto un servizio di osservazione, hanno notato nei pressi dell’abitazione in uso all’indagato, dei movimenti sospetti che, hanno fatto pensare alla presenza di piccola attività di spaccio. Per tale motivo, hanno proceduto a una perquisizione domiciliare e personale nei confronti dell’indagato.

La ricerca della droga ha dato esito positivo, nella camera da letto nascosti all’interno del cassetto di un comodino, i Carabinieri hanno rinvenuto 10 dosi di cocaina pronte per essere immesse sul mercato, oltre a un bilancino di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. La droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio per le Analisi delle Sostanze stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo, per gli accertamenti quantitativi e qualitativi. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.