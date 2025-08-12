Palermo

Nasconde droga in un barattolo, arrestato 47enne

L'operazione ha permesso di trovare 6 dosi di cocaina e un panetto di hashish. Il 'nascondiglio' per la droga era un barattolo

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I carabinieri della Stazione di San Filippo Neri hanno arrestato un palermitano, 47enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagato, sorpreso a spacciare nel quartiere ‘Zen 2’, è stato arrestato nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio, che testimonia il costante impegno quotidiano impegno dei Carabinieri nel contrasto allo spaccio di droga, dalla città alla provincia. I militari, impegnati in un’attività di pattugliamento, hanno notato movimenti sospetti da parte del 47enne, che stava cedendo più involucri a diversi acquirenti, e sono intervenuti bloccandolo e perquisendolo.

L’operazione ha permesso di trovare 6 dosi di cocaina e un panetto di hashish. Il ‘nascondiglio’ per la droga era un barattolo occultato all’interno di una porta di ferro che conteneva le diverse dosi di stupefacente e che coincideva con il luogo in cui i militari avevano osservato i movimenti da parte dell’arrestato. L’arresto è stato convalidato dal gip di Palermo e la droga sequestrata è stata trasmessa al Laboratorio di Analisi del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo per le verifiche.

