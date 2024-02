Non vogliono pagare il biglietto e aggrediscono buttafuori della discoteca, 4 arresti

La polizia di Stato ha eseguito un’ordinaza del gip del tribunale per i minorenni di Palermo, nei confronti di quattro ragazzi, di età compresa tra 16 e 17 anni, accusati di tentata estorsione aggravata. Per tre minori è stata disposta la misura cautelare del collocamento in comunità mentre per uno è stata disposta la misura cautelare della permanenza in casa prescrivendo allo stesso di non allontanarsi. Il provvedimento è scattato dopo i disordini creati nei pressi della discoteca Country di Palermo la notte tra il 25 e il 26 novembre scorso. Un gruppo di persone ha preteso, con violenza e minaccia agli adddetti alla vigilanza, di entrare nel locale senza il pagamento del relativo biglietto.