Palermo, 85enne inciampa e sbatte la testa: soccorso da un carabiniere

Brutta avventura ieri pomeriggio di ieri per un 85enne a Palermo. Il pensionato, mentre attraversava la strada in viale Croce Rossa, è inciampato finendo a terra e sbattendo violentemente la testa al suolo. Ad assistere alla scena c’era, però, un carabiniere della sezione Scorte che, sceso immediatamente dall’auto, ha soccorso l’anziano privo di sensi impedendo che fosse travolto dalle vetture in transito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all’anziano che nella caduta si è procurato varie ecchimosi e un trauma cranico. L’uomo ha rifiutato di essere condotto in ospedale e ha chiesto che fosse il carabiniere che lo aveva soccorso a riaccompagnarlo a casa.