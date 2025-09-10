Lo Spiderman di corsia Mattia Villardita in visita all’ospedale di Sciacca





Una piacevole sorpresa per tutte le bambine e i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Mattia Villardita, il “supereroe di corsia” che, vestito da Spiderman, è arrivato da Savona per portare il suo carico di gioia e spensieratezza per i più piccoli pazienti.

“Sono felice di investire una parte del mio tempo libero in questa attività che va avanti da quasi 10 anni, che mi sta dando tanto, alterno tra la mia vita e la vita di Spiderman, insomma è una vita piena”, dichiara Mattia Villardita.

L’iniziativa è stata promossa in collaborazione con l’organizzazione di volontariato “A Cuore Aperto”, presieduta dal cardiochirurgo Giovanni Ruvolo, che nell’occasione ha donato ai bimbi ricoverati dei giocattoli.

Mattia Villardita è anche Cavaliere della Repubblica, titolo conferitogli dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, proprio per le sue visite benefiche nelle pediatrie italiane, dopo un’infanzia segnata della malattia e da lunghe degenze all’ospedale Gaslini di Genova.