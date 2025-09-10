Trapani

Sorpresi a cacciare uccelli di specie protetta, due denunce

Nel corso dell’attività i militari hanno dato assistenza ad un barbagianni ferito

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo – Nucleo Cites –  Distaccamento di Trapani, nell’ambito di controlli mirati alla vigilanza sul corretto esercizio del prelievo venatorio sul territorio provinciale, hanno denunciato due cacciatori per l’abbattimento di specie protette.

I militari, durante i controlli svolti nei comuni di Mazara del Vallo, Castelvetrano e Marsala, hanno sanzionato una persona per il mancato aggiornamento del proprio tesserino e denunciato altre due persone – ai quali venivano sequestrati 2 fucili calibro 12 e relativo munizionamento – per aver cacciato specie protette appartenenti al Columba livia (piccione selvatico) e Streptoelia treptopelia decaocto (tortora dal collare orientale).

Nel corso dell’attività i militari hanno inoltre dato assistenza ad un esemplare di Tyto alba (barbagianni) che, denutrito e con un’ala rotta da giorni, è stato portato presso il Centro di Recupero Fauna Selvatica di Ficuzza (PA), ove è stato visitato e alimentato.

