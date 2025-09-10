Palermo

Scontro tra una moto e una volante della Polizia, centauro in ospedale

Anche gli agenti hanno riportato lievi contusioni e sono stati trasferiti in ospedale

Pubblicato 45 minuti fa
Da Redazione

 Un incidente stradale si è verificato ieri sera tra una moto e una voltante della polizia all’incrocio tra via Notarbartolo e via Leopardi, a Palermo. A riportare le ferite più gravi è stato un motociclista di 19 anni a bordo di una Kawasaki, trasportato all’ospedale Civico in codice rosso a causa di diverse fratture. I due agenti a bordo della volante hanno riportato solo lievi contusioni e sono stati medicati all’ospedale Villa Sofia.

Le volanti erano dirette a Borgo Nuovo dove si era verificato un furto d’auto. Dopo lo scontro l’auto della polizia è finita contro un palo della segnaletica stradale. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale e la polizia municipale per i rilievi. 

