Scompare dal pronto soccorso: trovato morto tra i viali dell’ospedale

Mistero sulla morte di Michele D’Amico 63 anni palermitano trovato questa mattina senza vita tra i viali dell’ospedale Civico di Palermo.

Ieri l’uomo alle 6.30 si era presentato al pronto soccorso. Era stato visitato e gli era stata fatta una Tac che non aveva evidenziato gravi problemi di salute. Attorno a mezzogiorno era stato richiamato ma non era stato trovato dagli infermieri. Così la pratica era stata chiusa come allontanamento volontario dal pronto soccorso. Questa mattina è stato trovato morto tra i viali dell’ospedale.

Secondo il medico legale il decesso risalirebbe a qualche ora prima. Sono in corso indagini.