Sequestrata discoteca priva di autorizzazioni, denunciato titolare

Una discoteca priva delle regolari autorizzazioni è stata sequestrata la notte scorsa a Palermo durante un’operazione congiunta di Polizia municipale e Polizia di Stato con l’ausilio del personale dell’Arpa. L’intervento, che fa parte del più ampio servizio di controllo nei luoghi della movida cittadina, è stato eseguito in piazza Quaranta Martiri alla Guilla. Qui gli agenti hanno verificato la totale assenza di autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività di intrattenimento musicale, elevando contravvenzioni per oltre 6mila euro. Sequestrati anche gli impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora perché privi della regolare perizia fonometrica. Il titolare della discoteca abusiva è stato denunciato per disturbo della quiete pubblica. Denunciati per concorso alle violazioni riscontrate durante gli accertamenti anche due tecnici presenti all’interno della struttura.