Sequestrata pizzeria abusiva, multa di 10mila euro

Una pizzeria abusiva è stata sequestrata nel quartiere Capo, a Palermo, dagli agenti della polizia municipale, nel corso dei controlli sulla movida. Il locale, adibito ad asporto di pizze, panini, contorni, con annessa attività di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, era sprovvisto “di ogni titolo autorizzativo comunale, sanitario e fiscale” e l’immobile “senza il necessario certificato di agibilità”. Il titolare come accertato dagli agenti, C.A. di 48 anni “è sprovvisto della Scia di preparazione ed asporto di alimenti e di quella sanitaria”. Nel corso dei controlli sono state riscontrate “gravi ed evidenti carenze igienico sanitarie” e la mancanza del prescritto piano di autocontrollo Hacpp. Per questo è scattata una multa complessiva di 10 mila euro. Il locale è stato sequestrato. La stessa ditta a giugno ha avuto un altro sequestro in un altro locale della zona.