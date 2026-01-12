Apertura

Si schianta con lo scooter contro una mucca, morto 33enne 

Sergio Balsamo, di 33 anni è morto dopo quattro mesi di agonia in ospedale

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Sergio Balsamo, di 33 anni è morto dopo quattro mesi di agonia in ospedale: in sella al suo scooter si era scontrato con una mucca. L’incidente si era verificato lungo la strada che collega Torretta a Palermo. Il giovane si è trovato davanti l’animale senza avere il tempo materiale per evitare l’impatto.

L’animale è deceduto sul colpo, mentre il trentatreenne è stato ricoverato al Trauma center dell’ospedale Villa Sofia. Successivamente, a causa della gravità delle sue condizioni, era stato disposto il trasferimento all’Ismett.

