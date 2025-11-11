Sit-in delle forze d’opposizione davanti la sede della Regione: “Schifani dimettiti”

Presidio delle forze d’opposizione al governo Schifani a Palermo, in piazza Indipendenza, davanti alla sede della presidenza della Regione. Pd, M5s e Controcorrente, ma anche esponenti di partiti non presenti all’Ars come Avs e Italia viva, riuniti in un ‘fronte alternativo progressista’, si sono ritrovati insieme per chiedere le dimissioni del presidente della Regione, Renato Schifani.

“Sembra un paradosso ma non posso che esprimere solidarietà a Totò Cuffaro e a tutta la Nuova Dc. Ovviamente ha fatto bene a toglierli dalla giunta. Ma vorrei ricordare a Schifani che come ha staccato la spina a loro, deve farlo anche con Fratelli d’Italia e Lega considerate le indagini su Luca Sammartino e su Elvira Amata”. A dirlo è il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, che aggiunge: “Il presidente ‘Totò Schifani’ abbia il coraggio di usare lo stesso peso e le stesse misure. Questo governatore è il peggiore della storia della Sicilia, il suo unico obiettivo è quello di rimanere saldo nella sua poltrona. Si dimetta”.

Una manifestazione organizzata alla luce della bufera giudiziaria che ha investito alcuni protagonisti del centrodestra che sostiene il governo regionale: su tutti l’ex segretario della Dc Totò Cuffaro, il capogruppo dei centristi all’Ars Carmelo Pace e il coordinatore nazionale di Noi moderati Saverio Romano.

Tra i presenti il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, il coordinatore siciliano M5s Nuccio Di Paola, il fondatore di Controcorrente Ismaele La Vardera e il capogruppo di Iv alla Camera Davide Faraone. “Se non ora quando? Siamo qui per dire basta a un sistema malato che soffoca la Sicilia nelle spire del clientelismo e dei diritti venduti come favori”. Così Valentina Chinnici, deputata all’Ars e vice segretaria regionale del Partito democratico, durante il sit-in di protesta. “È ora di voltare pagina – ha concluso Chinnici – e restituire alla Sicilia la dignità e il futuro che merita”.