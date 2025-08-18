Soccorsa dal 118, partorisce in ambulanza: mamma e figlio stanno bene 

Il viaggio in auto verso Palermo e l’imprevisto a lieto fine: una donna ha partorito stamattina un bimbo all’interno di un’ambulanza del 118 a Misilmeri, nel Palermitano. Ad assisterla l’equipaggio composto dal soccorritore della Seus, Vincenzo Saitta, e dall’infermiera Martina D’Angelo.

Il prologo e’ stato alle 6.30, quando da un auto con a bordo anche la donna- proveniente da Ciminna e diretta verso Palermo- e’ arrivata una chiamata di soccorso alla Centrale Operativa del 118 guidata da Fabio Genco: il parto era imminente, da qui appunto la decisione di fermarsi a Misilmeri e attendere l’arrivo dell’ambulanza, giunta sul posto pochi minuti dopo. Il mezzo di soccorso si e’ quindi diretto verso l’ospedale Buccheri La Ferla, ma non c’e’ stato il tempo di raggiungere Palermo: il bimbo e’ nato subito dopo a bordo dell’ambulanza “Misilmeri 45”. Mamma e neonato sono stati poi condotti al Buccheri La Ferla e stanno entrambi bene. Saitta, uno dei soccorritori, alcuni giorni fa era intervenuto in occasione di un altro parto in una casa di Misilmeri.

“Ancora una volta – ha detto il presidente della Seus, Riccardo Castro – il 118 siciliano c’e’ stato ‘nel momento del bisogno’, grazie a uno splendido lavoro di squadra e alla grande professionalita’ e umanita’ dei propri operatori che ci rendono ogni giorno sempre piu’ orgogliosi. Un abbraccio di benvenuto alla vita al bimbo e i migliori auguri ai suoi genitori”.