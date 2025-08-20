Palermo

Sorpresi con la droga negli slip: arrestati

Un 23enne e un 25enne accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha arrestato a Palermo in due distinti interventi, un 23enne e un 25enne accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel primo caso, gli agenti hanno notato il giovane uscire dal portone di uno stabile in via Ciullo d’Alcamo con in mano una banconota e alla loro vista tentare di rientrare nell’edificio senza, però, riuscirci. I poliziotti, insospettiti da tale atteggiamento, hanno deciso di approfondire il controllo e la perquisizione ha dato esito positivo. Con sé aveva 12 dosi di cocaina, nascoste negli slip, e 150 euro in banconote di diverso taglio. Per lui sono scattate le manette, inoltre è risultato in possesso di un motoveicolo privo di copertura assicurativa che è stato sequestrato. Durante un secondo intervento, i poliziotti, transitando in piazza Indipendenza, hanno notato un’auto con a bordo un giovane, che alla vista della volante, ha tentato di allontanarsi rapidamente. Insospettiti dal suo atteggiamento gli hanno intimato l’alt procedendo al controllo. Anche in questo caso, nascoste negli slip hanno trovato 21 dosi di cocaina e nell’auto 210 euro in banconote di vario taglio. La droga e il denaro, rinvenuto provento dell’attività di spaccio, sono stati sequestrati, mentre il giovane è stato arrestato. Entrambi gli arresti sono stati convalidati. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ragusa

Estorceva soldi a imprenditore agricolo, arrestato 30enne
PRIMO PIANO

Concessioni balneari, la Regione: “Via staccionate e recinzioni dai lidi”
di Irene Milisenda

Sciacca canta, balla e si emoziona con Noemi, la cantante romana: “la violenza delle donne va combattuta ogni giorno”
Costume

Militello in Val di Catania si prepara a dare l’ultimo saluto a Pippo Baudo
dalla Regione

Schifani rientra a Palermo per il ricorso contro la nomina di Tardino
Agrigento

Carambola di auto a San Leone: Porsche in corsa sfiora la tragedia