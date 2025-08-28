Palermo

Sorpreso a forzare porta di un tabacchino, arrestato

Il 37enne è accusato di tentato furto aggravato

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Termini Imerese nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato un 37enne termitano, noto alle forze di polizia già sottoposto sia alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Termini Imerese che della permanenza in casa, accusato di tentato furto aggravato.

Nonostante il divieto imposto dall’Autorità Giudiziaria di non allontanarsi dalla propria abitazione, l’uomo è stato sorpreso dai militari in Piazza De Michele davanti ad una rivendita di tabacchi, intento a forzare con una spranga di ferro l’inferriata posta a protezione della porta di accesso. I successivi accertamenti, hanno fatto emergere che l’indagato, per non essere ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, aveva spostato il raggio di azione delle stesse.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto, confermando la misura precedentemente imposta.  

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Soccorritrice 118 muore in incidente stradale
Palma di Montechiaro

Maxi incendio minaccia abitazione a Marina di Palma, decine di evacuati 
Palermo

Archeologia, a Himera ritrovato antico punto vendita di vasi sacri in ceramica
Sciacca

Forte odore di gas in strada, a lavoro Vigili del fuoco e tecnici
Ragusa

Viola divieto di avvicinamento ma filmato da amica della vittima, arrestato stalker
Catania

Spari contro una panineria, al via le indagini dei Carabinieri