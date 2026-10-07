Spaccio di droga, due arresti dei carabinieri

Due fucili da caccia sono stati trovati dai carabinieri in un cunicolo degli padiglioni di via Rocky Marciano, nel quartiere Zen di Palermo. Secondo i primi accertamenti dei militari uno avrebbe la matricola abrasa mentre il secondo sarebbe stato rubato a Montelepre. Ulteriori accertamenti sulle armi sono state affidate ai Ris. E’ questo il risultato di un controllo effettuato dai carabinieri della stazione San Filippo Neri finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, alla verifica di allacci abusivi alla rete elettrica, alla ricerca di armi e di repressione dei reati predatori. Il bilancio delle operazioni, condotte con il supporto di personale specializzato e unita’ cinofile, e’ di due persone arrestate, nove denunciate in stato di liberta’ oltre al sequestro di armi e droga. Tra questi un giovane di 22 anni, gia’ noto alle forze dell’ordine, notato in via Alberto Braglia mentre cedeva dosi di stupefacente a clienti occasionali. Uno degli acquirenti, successivamente fermato, aveva addosso due dosi di cocaina ed e’ stato segnalato alla prefettura. Il pusher aveva inoltre altre 5 dosi di cocaina e 500 euro in contanti, ritenuto il provento dell’attivita’ illecita. I movimenti sospetti sotto casa di un altro pusher di 26 anni, sottoposto agli arresti domiciliari hanno insospettito i militari che hanno effettuato una perquisizione in casa, dove sono state trovate 13 dosi di hashish e attrezzature per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. Complessivamente 9 persone, di eta’ compresa tra i 26 e i 54 anni, sono state denunciate in stato di liberta’ per il reato di furto aggravato di energia elettrica. In alcuni casi i carabinieri hanno ritrovato pericolosi allacci abusivi che bypassavano i contatori, collegando direttamente le unita’ immobiliari alla rete di distribuzione pubblica.