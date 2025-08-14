Palermo

Su scooter fanno camminare cane al guinzaglio, due arresti 

I carabinieri hanno fermato i due e hanno chiesto spiegazioni e l'uomo di 42 anni ha aggredito i militari

Pubblicato 37 minuti fa
Da Redazione

A Monreale due uomini di 48 e 42 anni a bordo di uno scooter elettrico tenevano un un cane pitbull al guinzaglio costringendolo a seguirli. I carabinieri hanno fermato i due e hanno chiesto spiegazioni e l’uomo di 42 anni ha aggredito i militari. I due sono stati arrestati per minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il gip ha convalidato gli arresti e disposto solo per il quarantaduenne l’obbligo di presentazione alla pg.

