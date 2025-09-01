Palermo
SuperEnalotto: a Palermo centrato un “5” da 30mila euro
Lo riporta Agipronews
Sicilia protagonista con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 29 agosto, come riporta Agipronews, centrato a Palermo un “5” da 30.161,69 euro presso l’Enoteca Planet Pay in via Giuseppe Pitrè, 1488.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 2 settembre, sale a 45,7 milioni di euro.
