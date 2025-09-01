SuperEnalotto: a Palermo centrato un “5” da 30mila euro

Palermo

Lo riporta Agipronews

Pubblicato 15 minuti fa
Da Redazione

Sicilia protagonista con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 29 agosto, come riporta Agipronews, centrato a Palermo un “5” da 30.161,69 euro presso l’Enoteca Planet Pay in via Giuseppe Pitrè, 1488.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 2 settembre, sale a 45,7 milioni di euro.

