Tenta rapina in farmacia, individuato e denunciato 35enne

Con l’accusa di tentata rapina i carabinieri hanno denunciato a Capaci, nel Palermitano, un 35enne già noto alle forze dell’ordine. Lo scorso 31 gennaio, un uomo a volto coperto è entrato nella farmacia comunale nel centro di Capaci minacciando le dipendenti per farsi consegnare il denaro in cassa. Le farmaciste sono riuscite, però, a chiamare il 112 mettendo in fuga il rapinatore. Le indagini, immediatamente scattate, anche grazie alle testimonianze raccolte e all’analisi delle immagini delll’impianto di videosorveglianza della farmacia, hanno permesso di risalire al 35enne, che è stato denunciato.