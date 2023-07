Travolto da camion mentre attraversa la strada, morto 82enne

Dramma questa mattina a Cinisi, in provincia di Palermo, dove un anziano – Francesco Saputo, 82 anni – è morto dopo essere stato travolto da un mezzo pesante. La vittima stava attraversando la strada in corso Umberto I quando è stato investito da un camion che sopraggiungeva in quel momento.

L’impatto è stato molto violento e l’uomo è stato schiacciato dal veicolo. I passanti hanno immediatamente chiamato il 118 ed è arrivata prontamente un’ambulanza, ma l’anziano è deceduto durante i tentativi di soccorso a causa delle lesioni riportate, ancor prima di poter essere estratto da sotto il camion dai Vigili del Fuoco, intervenuti per questa operazione. Da ricostruire la dinamica dell’incidente, per mezzo di testimonianze o con l’ausilio di eventuali telecamere di videosorveglianza.