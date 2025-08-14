Trovati 800 grammi di hashish in un canna fumaria sui tetti dello Zen, indagini

Un deposito di droga sul tetto di un palazzo dello Zen, a Palermo. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di San Filippo Neri che, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato un ragazzo con una busta di plastica in mano, sul solaio di un edificio in via D’Alvise.

Il giovane, dopo essersi accorto della loro presenza, si è prima inginocchiato e, dopo pochi secondi, si è allontanato dal parapetto. Un comportamento che ha insospettito i militari, spingendoli a effettuare un controllo. Sul tetto della palazzina i carabinieri non hanno trovato il ragazzo, me, nascosto nella canna fumaria, un sacchetto di plastica con 8 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 750 grammi e altri 55 grammi della stessa sostanza, già suddivisa in dosi. La droga è stata sequestrata.