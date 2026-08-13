Palermo

Trovati con la droga, arrestati un 35enne e un 17enne

Entrambi già noti alle forze dell'ordine devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Pubblicato 9 ore fa
Da Redazione

Nel corso di mirati servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, gli equipaggi del Nucleo Radiomobile di Palermo hanno arrestato due persone, già note alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il primo intervento ha avuto luogo nel quartiere Albergheria, dove i militari di pattuglia, transitando a bordo dell’autovettura di servizio con i finestrini aperti, sono stati insospettiti dall’intenso odore di marijuana proveniente da un passante. Fermato per un controllo d’iniziativa, l’uomo — un 35enne palermitano, senza fissa dimora e gravato da precedenti specifici — è stato trovato in possesso di circa 160 grammi della medesima sostanza, riposti all’interno di una borsetta a tracolla, unitamente a ulteriori quattro dosi celate tra gli indumenti. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e la droga è stata sottoposta a sequestro.

In un distinto e ulteriore controllo effettuato in via Aquileia, un altro equipaggio del Nucleo Radiomobile ha sorpreso un 17enne del luogo, anch’egli con precedenti di polizia, mentre si trovava alla guida di un ciclomotore senza la prescritta patente. La perquisizione personale ha consentito di trovare 7 dosi di “crack” e la somma contante di 600 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Al termine delle formalità di rito, il minore è stato tradotto presso il Centro di Prima Accoglienza “Malaspina” a disposizione della magistratura minorile.

Tutta la sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti (LASS) presso il Comando Provinciale per le verifiche quantitative e qualitative.

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