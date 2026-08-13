Agrigento

Motorini posteggiati sulla marna di Punta Bianca, la denuncia di MareAmico

L'associazione: "senza controlli e con tanti incivili succede questo"

Pubblicato 8 ore fa
Da Redazione

“Una riserva senza ente gestore, vuol dire una riserva senza controlli. Senza controlli e con tanti incivili in giro: accade pure questo. Sono saliti sulla marna con le moto e le hanno posteggiate lì”. Questa la denuncia dell’associazione ambientalista MareAmico mostrando le foto di due mezzi posteggiati sulla Marna bianca a Punta Bianca.

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