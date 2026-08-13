Incendi boschivi, impegnati nella campagna prevenzione anche i Carabinieri a Cavallo

Il Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, nell’ambito della campagna finalizzata alla prevenzione del fenomeno degli incendi boschivi e all’individuazione di presunti autori di roghi dolosi, ha intensificato l’impegno volto a tutelare il patrimonio boschivo. In tale contesto sono stati previsti appositi servizi di controllo del territorio anche con servizi in abiti civili e destinati alla vigilanza delle aree sensibili mettendo in campo anche pattuglie a cavallo impegnate nel controllo delle aree più impervie.

Nei giorni scorsi durante una giornata di forte vento di scirocco, una pattuglia ippomontata del 4° Regimento Carabinieri a Cavallo, impegnata a Fulgatore in un servizio perlustrativo nell’area boschiva di Montagna Grande, avvistava sul nascere un incendio consentendo la tempestiva diramazione d’allarme. Ciò stante venivano immediatamente attivati i servizi antincendio che riuscivano in breve tempo a domare le fiamme che nel frattempo, a causa del forte vento di scirocco, si stavano spingendo ai margini dell’area boschiva che non era stata interessata dal grave evento incendiario che solo pochi giorni prima aveva interessato l’area di Montagna Grande.

I servizi proseguiranno anche nelle prossime settimane e si esorta a segnalare tempestivamente focolai, colonne di fumo, comportamenti anomali o attività potenzialmente pericolose, soprattutto nelle aree rurali, boschive e nelle zone maggiormente esposte al rischio incendi, a informare senza ritardo le autorità competenti.

Una segnalazione tempestiva può consentire di intervenire rapidamente, limitare la propagazione delle fiamme e prevenire danni al patrimonio naturale, alle attività produttive e, soprattutto, all’incolumità delle persone.