Bonificata la spiaggia di Marina di Palma: rimossi tutti i pericoli

Oggi, per la prima volta è stata bonificata la spiaggia e lo specchio d’acqua antistante la località balneare di Marina di Palma. Anche grazie al gruppo dei sommozzatori provenienti da Roma, il mare e l’arenile sono stati liberati da rottami vari, pezzi di ferro, animali morti e in forte stato di decomposizione nonché imbarcazioni abbandonate da tempo. Tutti i pericoli sono stati rimossi. Il tutto è stato possibile grazie ad un task force con la Capitaneria di porto i cui uomini hanno lavorato manualmente, gli uomini del comune di Palma di Montechiaro agli ordini del dirigente Lillo Inguanta, quelli della società in house, Palma Ambiente guidati dal presidente Mario Stagno. Inoltre, la ditta Onolfo che gestisce il servizio di pulizia delle spiagge palmesi, si è prestata volontariamente per dare manforte.

“Siamo soddisfatti di questa sinergia – dice il presidente di Palma Ambiente Mario Stagno – Palma di Montechiaro, ancora una volta, si contraddistingue e prosegue quel processo di crescita e legalità a cui il sindaco Stefano Castellino lavora da ormai sei anni con risultati che sono sotto gli occhi di tutti”.