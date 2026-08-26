Minaccia l’ex compagno e gli danneggia l’auto: denunciata una 42enne

Minacce, danneggiamenti e richiesta di denaro, è questo che ha portato i Carabinieri all’intervento a seguito di una segnalazione Numero Unico di emergenza 112, durante una lite tra una donna e l’ex compagno.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania sono intervenuti a seguito di una segnalazione per una donna intenta a danneggiare l’auto del compagno in sosta in zona centro. La donna avrebbe anche provato ad entrare all’interno dell’abitazione dell’uomo danneggiando la porta di ingresso. La richiesta di intervento è pervenuta nel pomeriggio al numero unico di emergenza 112. In sinergia con la Centrale Operativa del Comando Provinciale, due “gazzelle”, immediatamente attivate, hanno raggiunto l’abitazione indicata, dove i militari, hanno constatato il danneggiamento e la pretesa di una somma in denaro di 700 euro, con pesanti minacce contro l’ex compagno, un giovane 29enne gambiano, anche aggredito fisicamente dalla ex compagna. L’uomo veniva trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Marco per le cure mediche. La donna, una 42enne residente a Catania, è stata denunciata per maltrattamenti, danneggiamento ed estorsione, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.