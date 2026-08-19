Gattopardo Wine, al via la quinta edizione con oltre 60 cantine

Era nato quasi per gioco, dall’amicizia e dalla passione comune per il vino. Cinque edizioni dopo, il Gattopardo Wine è diventato un appuntamento atteso dell’estate agrigentina e un punto di riferimento per produttori, appassionati e operatori del settore. La quinta edizione, in programma sabato 22 agosto dalle ore 20 al Saudade Verão Club, in contrada Capreria a Marina di Palma, è stata presentata dagli organizzatori di Enofriends.

Un gruppo di amici che negli anni ha fatto crescere la manifestazione senza perderne lo spirito originario. Tra loro Mario Puzzo, presidente di Enofriends, Santoro Castronovo, Lillo Farruggio, Luigi Gangarossa e Giancarlo La Lumia, quest’ultimo assente alla conferenza stampa di presentazione ma parte integrante del gruppo organizzatore.

A raccontare la crescita del Gattopardo Wine è il presidente di Enofriends Mario Puzzo, che sottolinea innanzitutto le novità dell’offerta enologica. «Quest’anno avremo nuove realtà e nuove cantine che producono vini particolari, come i vini naturali e gli ancestrali. Non mancheranno inoltre aziende provenienti da fuori Sicilia, con Champagne e spumanti del Nord Italia». Una proposta che si allarga, dunque, e che per la quinta edizione vedrà la partecipazione di oltre 60 cantine, con una rappresentanza capace di attraversare idealmente tutta la Sicilia, dall’Occidente all’Oriente passando per la parte centrale dell’Isola, insieme a produzioni provenienti dal resto d’Italia e dall’estero. «Il Gattopardo Wine è ormai una festa del territorio – aggiunge Puzzo –. Cerchiamo ogni anno di andare avanti e di proporre qualcosa di nuovo, mantenendo quello spirito di accoglienza e di gioia che ha caratterizzato la manifestazione fin dall’inizio».

Il Gattopardo Wine non sarà soltanto degustazione. Santoro Castronovo pone l’accento sulla parte dedicata allo spettacolo e all’intrattenimento, diventata negli anni uno degli elementi caratterizzanti della serata. «Abbiamo ormai abituato i nostri ospiti a un evento che diventa anche spettacolo. Quest’anno ci sarà la compagnia Magma di Tourist Candura, che accompagnerà il pubblico fin dall’accoglienza per poi proporre momenti di intrattenimento e giocoleria. Non vogliamo svelare tutto, perché qualche sorpresa deve rimanere». Confermata anche la band protagonista della precedente edizione. «Abbiamo voluto riconfermarla perché lo scorso anno ci ha accompagnato per oltre tre ore, facendo cantare e ballare il pubblico. La risposta è stata bellissima e ci è sembrato giusto riproporla». Torna inoltre, per la quinta volta consecutiva, T-Boss alla consolle. «È con noi fin dalla prima edizione e quest’anno ha voluto esserci nonostante un piccolo incidente stradale. Ci ha detto che non poteva mancare e siamo felici di averlo ancora una volta con noi».

Accanto al vino avrà un ruolo centrale la gastronomia, con diverse postazioni e abbinamenti studiati per accompagnare le degustazioni. Lillo Farruggio anticipa una parte del percorso gastronomico della serata. «Ci saranno diverse postazioni con abbinamenti tra cibo e vino e show cooking realizzati dal vivo. L’obiettivo è accompagnare la degustazione con preparazioni realizzate sul momento e valorizzare anche i sapori del nostro territorio». Un’offerta che punta quindi a trasformare la serata in un percorso nel quale il calice dialoga continuamente con la cucina, alternando degustazioni, preparazioni live e momenti di intrattenimento.

A chiudere il racconto è Luigi Gangarossa, che lega proprio gastronomia e vino alla filosofia con cui il gruppo ha costruito il Gattopardo Wine. «Quest’anno ritorna Gianni Giardina, il macellaio con la coppola di Canicattì, un grande amico che sarà presente con le sue proposte. Ci saranno anche i dolci e altre realtà della gastronomia. La stessa location è stata rinnovata dai proprietari ed è diventata ancora più bella, fruibile e accogliente». Ma è soprattutto sul vino che Gangarossa sottolinea la varietà della proposta: «Abbiamo voluto racchiudere tutta la Sicilia: ci sono l’Occidente, l’Oriente e la Sicilia centrale. Non manca praticamente nulla. Ci saranno vini naturali e ancestrali, che stanno riscuotendo sempre maggiore interesse, oltre a Franciacorta, Champagne e vini del Nord Italia». Cinque anni dopo quella prima esperienza nata tra amici, il Gattopardo Wine prova così a compiere un altro passo in avanti senza cambiare la propria identità: vino e gastronomia al centro, ma anche musica, spettacolo e soprattutto la voglia di stare insieme. L’appuntamento è per sabato 22 agosto, dalle ore 20, al Saudade Verão Club di Marina di Palma, in contrada Capreria.