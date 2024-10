Maltempo a Palma di Montechiaro, chiusura temporanea del poliambulatorio

Il nubifragio a Palma di Montechiaro costringe alla chiusura del poliambulatorio che, per alcuni giorni, a partire da domani, sarà dirottato all’interno dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. A darne notizia è il sindaco Stefano Castellino.

“Abbiamo lavorato senza sosta ed in sinergia e contatto diretto con il Direttore Collura del Distretto Sanitario di Base di Licata e Palma, con il preziosissimo aiuto dei volontari e dell’ufficio tecnico e dell’intervento dei tecnici dell’Asp nonché dei vigili del fuoco per non interrompere mai i servizi essenziali quali Guardia Medica e 118. Così come comunicato dal Distretto Sanitario di Base a partire da lunedì 21 ottobre il PTA di Palma di Montechiaro sarà soggetto a chiusura temporanea per consentire gli opportuni interventi tecnici. Si rassicura l’utenza che tutti i servizi verranno ugualmente garantiti, senza soluzione di continuità, presso gli analoghi uffici del DSB di Licata all’interno dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Si comunica altresì che tutti gli utenti già prenotati verranno contattati telefonicamente per una puntuale riprogrammazione degli appuntamenti. I servizi di Guardia Medica, PPI Adulti e PPI Pediatrico saranno disponibili presso i locali del Consultorio Familiare di via Maccacaro e raggiungibili anche telefonicamente agli stessi numeri telefonici di sempre, per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 0922790234. La struttura del Poliambulatorio, non è sicuramente recente, e risale agli anni 90, ed ha necessità di intervento di manutenzione importante. È già noto, infatti, sarà interessata da lavori di riqualificazione grazie ad un importante finanziamento per le “Case di Comunità” ottenuto grazia la sinergia tra Regione Siciliana, ASP di Agrigento, Amministrazione Comunale”.