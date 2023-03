Palma di Montechiaro, aggiudicati i lavori per la strada Ciotta-Facciomare

La giunta municipale di Palma di Montechiaro, guidata dal sindaco Stefano Castellino, ha approvato il progetto esecutivo, gli atti sono stati trasmessi alla CUC per la celebrazione della gara per la aggiudicazione dei lavori.

La Giunta, presieduta dal Sindaco Castellino, ha approvato il Progetto Esecutivo per un finanziamento di 5 milioni di euro, per i lavori di messa in sicurezza del versante di contrada Ciotta-Facciomare di Palma di Montechiaro, interessato da un grave movimento franoso. Già nel novembre del 2019, il Dipartimento regionale della Protezione Civile Regione Siciliana aveva trasmesso la disposizione con la quale aveva delegato il Sindaco Stefano Castellino, quale soggetto attuatore per le attività connesse all’intervento dei lavori. Con decreto a contrarre del 30 dicembre sempre del 2019, modificato con successivo intervento datato 16 luglio 2020, è stato stabilito di procedere per l’affidamento dell’incarico di progettazione mediante procedura negoziata. Affidamento avvenuto il primo gennaio del 2021 alla Società Litos progetti srl per l’importo di circa 80mila euro. Il 3 maggio del 2021 è stato sottoscritto il disciplinare di incarico e il 7 febbraio del 2022, la Società affidataria ha trasmesso gli elaborati tecnico-contabili del progetto definitivo. Il 14 febbraio del 2022 il sindaco, ha provveduto all’indizione e convocazione di una conferenza di servizi per l’acquisizione dei pareri, nulla osta, intese ed altri atti di assenso, necessari ai fini dell’approvazione del progetto. Sia l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento che la Soprintendenza ai Beni Culturali di Agrigento, hanno espresso parere favorevole.

Il 17 ottobre 2022, una volta pervenuti tutti pareri, la Giunta Municipale ha approvato il Progetto Definitivo e richiesto ai progettisti di redarre il Progetto Esecutivo Cantierabile che è stato oggi approvato.

“Dopo avere approvato il progetto in giunta – dice il sindaco Stefano Castellino – attendiamo adesso la celebrazione della gara dei lavori alla CUC per arrivare in tempi brevissimi, nel rispetto della normativa, alla posa della prima pietra senza più alcun indugio.Il ripristino di questo importante tratto di Facciomare è stato uno dei principali obiettivi dell’Amministrazione Castellino sin dal suo insediamento tanto da centrare ed ottenere il finanziamento sin dall’inizio. Purtroppo la complessità dell’intervento e della zona, interessata da dissesto idrogeologico, ha richiesto studi e valutazioni lunghi e iter burocratici altrettanto specifici ed i pareri di molti enti coinvolti. Ma adesso, finalmente, siamo pronti. Voglio ringraziare il Direttore Generale della Protezione Civile Regionale Ing. Salvo Cocina , l’ex Governatore della Sicilia, Ministro Nello Musumeci ed il suo Governo per aver finanziato l’importante intervento.Un grazie va altresì, al Governo del Presidente Schifani.Grazie infine all’On. Roberto Di Mauro che da Vice Presidente dell’Assemblea Regionale ha dimostrato sensibilità ed interesse per la vicenda.Questo intervento tanto atteso è fondamentale anche per lo sviluppo turistico di una frazione importante della città del Gattopardo. Non vediamo l’ora di porre la prima pietra per l’inizio dei lavori.Ancora una volta ringrazio la mia squadra: abbiamo scritto tutti insieme, Sindaco, Collaboratori, Assessori, Presidente del Consiglio e Consiglieri Comunali, in particolare quelli di maggioranza, Dirigenti ed impiegati comunali, un’altra pagina di storia.A breve avremo anche la possibilità di mandare in gara anche l’intervento di 700 mila euro che riguarderà la parte più a nord della frazione cosi da consentire un recupero ed una agibilità totale di quella che è una delle più belle zone del nostro territorio, Ciotta Facciomare.”