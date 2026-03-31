Palma di Montechiaro, il consigliere comunale Alessandra Falsone aderisce a Forza Italia

Si rafforza il gruppo politico di Forza Italia a Palma di Montechiaro. Ha aderito l’avvocato Alessandra Falsone, consigliere comunale, che afferma: “Dopo un’attenta analisi, ritengo che Forza Italia sia il partito che meglio rappresenta i miei valori e il mio modo di intendere l’impegno politico. Per questo motivo, ho scelto di aderire con convinzione, pronta a dare il mio contributo con serietà e determinazione”.

Il commissario cittadino del partito, Letizia Pace, accoglie con soddisfazione la nuova adesione, e afferma: “L’ingresso dell’avvocato Falsone rappresenta un importante valore aggiunto per il nostro gruppo. Si tratta di una figura di grande competenza e serietà, che contribuirà in maniera significativa all’attività politica e amministrativa sul territorio. Con questo nuovo ingresso, il gruppo di Forza Italia a Palma di Montechiaro, ora composto da cinque consiglieri comunali, si arricchisce di una persona stimata e qualificata, rafforzando ulteriormente la propria presenza e il proprio impegno a favore della comunità di Palma di Montechiaro. Forza Italia ribadisce così la volontà di proseguire in un percorso politico fondato su responsabilità, crescita e attenzione alle esigenze dei cittadini”.