Palma di Montechiaro, sbanda e si schianta contro un palo: morto 64enne

Incidente mortale a Palma di Montechiaro. Un uomo di 64 anni – S.C. – è deceduto in seguito ad uno schianto avvenuto in via Brancatello, nei pressi del centro abitato del paese. L’uomo si trovava alla guida di una Fiat Punto quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe accusato un malore perdendo così il controllo del mezzo e invadendo la corsia opposta. Il veicolo avrebbe poi sfiorato un’altra auto prima di finire la corsa contro un palo. Un elisoccorso è stato fatto atterrare appositamente ma per il 64enne non c’è stato nulla da fare. Illeso il conducente dell’altra automobile. Sul posto stanno operando gli agenti della Polizia Municipale di Palma di Montechiaro.

