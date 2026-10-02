“Partecipare è cambiare”, al via la Festa dell’Unità a Palermo

Si apre oggi la Festa dell’Unità di Palermo, intitolata “Partecipare è cambiare” che fino a domenica 4 ottobre animerà gli spazi di Villa Filippina con un programma intenso di dibattiti, testimonianze e riflessioni. L’avvio alle 16, con l’incontro “Abitare la comunità, diritti e futuro”. Al centro del confronto il diritto all’abitare e gli squilibri economici e sociali legati alla gentrificazione, un processo di riqualificazione urbana che fa salire affitti e costo della vita, spingendo fuori i residenti e lasciando spazio a chi può spendere di più.

Sul tema interverranno:l’eurodeputata Irene Tinagli (presidente della Commissione speciale sulla crisi degli alloggi del Parlamento Europeo), Fabio Salici (segretario generale Sicet Cisl Palermo – Trapani e segretario generale Sicet Sicilia) Roberto Alosi (segretario generale regionale Sunia Cgil Sicilia), Giuseppe Piampiano (presidente Uniat Sicilia), Mariangela Di Gangi (consigliera comunale Pd Palermo), Angela Peruca (direttrice e amministratrice Legacoop Sicilia), Fabio Teresi (consigliere comunale Pd Palermo). Modera Roberto Puglisi, di Livesicilia.

Alle 17.30 si parlerà del processo che ha portato al primo voto delle donne con “80 anni dal primo voto delle donne. Verso la democrazia paritaria”, con Camilla Laureti (eurodeputata Pd vicepresidente del Gruppo Socialisti e Democratici e responsabile Politiche agricole della segreteria nazionale), Silvia Costa (vicepresidente dell’Associazione Nazionale Partigiani Cristiani e più volte eurodeputata), Valeria Valente (senatrice Pd, componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio), Adriana Palmeri (portavoce provinciale della Conferenza delle democratiche Pd Palermo e componente della redazione della rivista Mezzocielo), e Giuseppe Verde, ordinario di Diritto costituzionale Unipa). A moderare sarà Tiziana Martorana della Tgr Rai Sicilia.

Chiude il ciclo di incontri della prima giornata della Festa il panel “Sicurezza è libertà”, alle 19, con il presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, il deputato nazionale Peppe Provenzano, (responsabile Esteri in segreteria nazionale Pd e componente Commissione nazionale antimafia), la segretaria provinciale del Pd, Teresa Piccione, e il prefetto Franco Gabrielli, già capo della Polizia, autore del libro “Contro la paura: Manifesto per una sicurezza democratica”. Modererà Emanuele Lauria, di Repubblica.

La prima giornata della Festa dell’Unità si concluderà alle 22 con la musica degli Akkura.