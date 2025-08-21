A Palma di Montechiaro confronto Pd su crisi idrica e gap infrastrutturale

Palma di Montechiaro ospiterà la seconda iniziativa promossa da PD Open, e dalla deputata agrigentina Giovanna Iacono, dal titolo “Oltre il ponte: la Sicilia tra crisi idrica e gap infrastrutturale”.

L’incontro, che si svolgerà 22 agosto alle ore 18.30 presso il Piazzale Crucilli a Marina di Palma, sarà un momento di riflessione strategica, di proposta e di dialogo, che vedrà la partecipazione di ospiti del mondo associativo, sindacale e cooperativo e delle istituzioni, e rappresentanti del Partito Democratico, alla presenza dell’On. Chiara Braga, Capogruppo del PD alla Camera dei Deputati”.

“Affronteremo insieme due dei nodi tra i più urgenti della nostra provincia, acqua e infrastrutture, per guardare avanti e per confrontarci sul futuro della Sicilia da costruire insieme”, dichiara il deputato Iacono.