Agricoltura, Pace: “A rischio produzioni nell’agrigentino”

“La produzione delle arance di Ribera, della pesca di Bivona e non solo sono a rischio a causa della mancanza di acqua. Una problematica, quella della siccità, ricorrente in tutta la Sicilia e che nell’Agrigentino colpisce uno dei prodotti Dop dell’Isola”. È l’allarme lanciato dal capogruppo della Democrazia Cristiana all’Ars, Carmelo Pace che chiede all’assessore regionale all’Agricoltura un immediato intervento attraverso l’istituzione di una riunione operativa.

“L’agricoltura del territorio è servita dalla diga di Castello che, a corto di acqua a causa delle continue perdite e delle scarse piogge, potrebbe essere rifornita, per caduta, dalle risorse idriche della Gammauta. Il problema è che per attivare questa bretella occorrono alcune autorizzazioni. – aggiunge – Chiedo pertanto all’assessore di attivarsi convocando una riunione operativa, che metta insieme Consorzio di bonifica, Enel (che gestisce la diga Gammauta), Servizio dighe e Autorità di bacino, per trovare in breve tempo una soluzione”. “Se non si interverrà per tempo – conclude -, l’agricoltura riberese, fra cui la produzione di arance, rischia il collasso”.