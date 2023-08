Agrigento, il Consigliere comunale Simone Gramaglia aderisce a Fratelli d’Italia

La grande disponibilità e l’incisività delle iniziative politiche hanno reso il Consigliere comunale, Simone Gramaglia, punto di riferimento per la politica locale. Confermato per la terza volta tra gli scranni di aula Sollano, è risultato alle ultime amministrative tra i più votati.

Dopo avere incontrato la deputazione nazionale del partito, il Consigliere comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, ufficializza il suo ingresso in Fratelli d’Italia.

“Aderisco con entusiasmo a Fratelli d’Italia, partito in cui riconosco i valori ed i principi che da sempre hanno ispirato la mia azione politica.Una scelta ponderata, fatta anche nella convinzione che il partito del Presidente Giorgia Meloni sia l’unica realtà politica in grado di dare risposte concrete alle innumerevoli istanze che provengono dal nostro territorio. Ringrazio tutti i dirigenti nazionali e locali che mi hanno dimostrato stima ed affetto sin dai primissimi incontri e mi metto, sin da subito, unitamente al Consigliere comunale ed Assessore, Gerlando Piparo, all’Assessore Costantino Ciulla e all’Assessore Gioacchino Alfano, al lavoro per la mia città”,dichiara Gramaglia.