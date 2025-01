Agrigento2025, un magistrato alla guida della Fondazione dopo le dimissioni di Minio?

L’idea di un “commissariamento” è sempre stata respinta con forza a parole ma, nei fatti, è sempre più evidente la presenza costante della Regione Siciliana nelle dinamiche di Agrigento2025. Il governatore Schifani lo aveva comunque annunciato. Serviva un cambio di passo. Da alcuni giorni, in effetti, il mazzo di carte lo tiene in mano la Regione.

Schifani, dopo una prima riunione in Prefettura prima della visita del presidente Mattarella, ha convocato due tavoli operativi. Il primo passo è stato quello di chiedere la “testa” del presidente della Fondazione, Giacomo Minio, dimessosi nella serata di venerdì. Non è escluso che anche alcuni componenti del Cda possano seguire le “orme” dell’ormai ex presidente. Adesso si apre la successione al professore Minio e i tempi, inevitabilmente, saranno celeri.

Il nome forte emerso nelle ultime ore è quello dell’ex magistrato Giovanni Ilarda. Siciliano, ex procuratore generale di Trento ed ex assessore regionale della giunta Lombardo. Ilarda nel 2022 è stato nominato proprio da Schifani liquidatore del Consorzio Asi orientale. Un altro nome che circola è quello di un altro magistrato. Si tratta di Massimo Russo, per anni in prima linea nella lotta alla mafia alla Dda per poi passare alla procura dei Minori. Anche Russo è stato assessore regionale con delega alla Sanità.