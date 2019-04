Alessandria della Rocca: Giovanna Bubello quasi sindaco

Nelle ultime elezioni amministrative con un solo candidato a sindaco non si è riusciti a raggiungere il quorum per cui il Comune di Alessandria della Rocca ed è stato amministrato da un commissario straordinario.

Adesso a concorrere per la poltrona da primo cittadino sono in due candidati. Da un lato Giovanna Bubello, preside, candidata nell’ultima tornata elettorale sostenuta dalla lista “Per una nuova Alessandria, Giovanna Bubello sindaco” che è molto avvantaggiata rispetto al rivale, dopo lo spoglio di oltre metà di schede (784 contro 256). In lista con lei ci sono: Stefano Armando Cannata, Antonino Scimè, Comparetto Giovanni, Fantauzzo Benedetto, Greco Mariella, Mangione Gianluca, Mangione Salvatore, Micciché Anna Maria, Perzia Patrizia, Puglia Francesca, Settecasi Antonella, Vitello Giuseppe.

Dall’altro lato il candidato è Giuseppe Guastella, giovane musicista, sostenuto dalla lista “Insieme per la rinascita, Giovanna Bubello e Giuseppe Guastella sindaco”. I candidati nella lista sono Leto Maria, Perzia Domenico, Sciortino Daniela, Tamburello Antonino, Vitello Pietro, Pullara Francesco, Puglia Alessandro, Napolitano Gaspara, Allotta Pasquale.

Ad Alessandria della Rocca ha votato il 41,70 % degli elettori, ossia 1786 cittadini su 4283 aventi diritto.

Si è avuto un incremento di votanti pari all’8,26 %.