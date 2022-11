All’Ars accoglienza neo deputati: il 10 l’insediamento 

È iniziata all’Ars a Palermo la cerimonia di accoglienza dei 70 deputati neo eletti all’Assemblea regionale siciliana. Tra i primi ad arrivare Dario Safina del Pd e Roberto Di Mauro di Popolari e Autonomisti.

Ogni deputato è accolto prima in Sala Verde, dove si trova la stanza del presidente della commissione Bilancio, poi le procedure di accoglienza proseguono in Sala Gialla e in Sala Rossa.Ad ogni deputato viene consegnato un kit con un taccuino, una penna e una pen drive, quest’ultima contenente il regolamento dell’Assemblea regionale siciliana relativo alla 18esima legislatura, per facilitare i neo eletti nei lavori d’aula.Nel corso della procedura, per ogni deputato, viene affettato un riconoscimento vocale che avviene attraverso la lettura dell’Art.1 dello Statuto della Regione Siciliana. In seguito alla lettura del testo un sistema telematico registra la voce del deputato la quale verrà poi riconosciuta in aula dal servizio di stenografia. Segue poi la foto di rito per il rilascio del tesserino personale di ogni deputato.

La prima seduta d’insediamento dell’Ars è convocata per il 10 novembre, alle 11. Sarà Pippo Laccoto della Lega, in qualità di deputato più anziano (73 anni), a presiedere la seduta d’insediamento dell’Ars; a svolgere il ruolo di segretario sarà invece la parlamentare più giovane, Martina Ardizzone, 27 anni.

Il primo ordine del giorno prevederà: la costituzione dell’Ufficio provvisorio del Consiglio di presidenza, il giuramento dei 70 deputati e l’elezione del nuovo presidente dell’Assemblea regionale siciliana.