Assessore sposa sorella di un consigliere comunale e diventa incompatibile: si è dimesso 

L’assessore ai lavori pubblici sposa la sorella di un consigliere comunale e diventa così incompatibile. Succede a Santa Margherita Belice dove Antonino Franco, nominato otto mesi fa assessore nella giunta del sindaco Viola, si è dimesso. La decisione arriva dopo il matrimonio che lo ha fatto diventare a tutti gli effetti cognato della consigliera comunale Valeria Saladino.

Ad annunciarlo è lo stesso Franco attraverso una lettera rivolta ai margheritesi: “Questa scelta è il frutto di una decisione imposta dal nostro ordinamento giuridico; infatti, una volta sposato, mi sono trovato in una posizione di incompatibilità con un consigliere comunale. Ringrazio il sindaco Gaspare Gaspare Viola per la fiducia accordatami, il nostro sovraccarico settore tecnico, l’intero consiglio comunale e tutti i membri della giunta per il sostegno ricevuto ma soprattutto per aver sempre creduto nella bontà del mio lavoro. Ringrazio inoltre tutte le persone che, a vario titolo e con occhi e modi diversi, mi hanno permesso di arricchire la mia personale percezione sulle peculiarità e criticità della mia amata cittadina.S pero di aver lasciato un buon segno in questi 8 mesi anche se, con grande spirito di disponibilità e senso della cosa pubblica, rimarrò comunque a disposizione di questa amministrazione e della mia gente come ho già fatto in passato.”