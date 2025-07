Attuazione delle leggi, forte richiamo del presidente Schifani agli assessori sui tempi

PALERMO (ITALPRESS) – Forte richiamo del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, agli assessori del governo regionale affinché intervengano subito contro “l’inaccettabile ritardo” che di frequente si registra “nell’adozione dei provvedimenti attuativi delle leggi”. Una circostanza che – sottolinea Schifani in una nota – è causa di “nocumento per i cittadini e, in molti casi, […]