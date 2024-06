Autonomia differenziata, Sodano ai deputati siciliani: “Avete tradito il vostro popolo”

“Mi rivolgo a voi, e in particolare all’On. Calogero Pisano, rappresentante della Provincia di Agrigento, con profonda indignazione e amarezza a seguito del vostro voto favorevole all’autonomia differenziata. Grazie al vostro sì, la riforma è stata approvata alla Camera dei Deputati: la vostra azione rappresenta un tradimento senza precedenti nei confronti della Sicilia e di tutti i cittadini che vi hanno eletto con la speranza che avreste difeso i loro interessi, piuttosto che accodarvi alle miserabili indicazioni dei vostri partiti, contribuendo attivamente allo smantellamento di un Paese già fortemente in crisi. Avete voltato le spalle a chi ha riposto in voi la propria fiducia”. Inizia con queste parole la lettera scritta dall’onorevole Michele Sodano ex portavoce alla camera dei deputati a margine del voto favorevole per l’autonomia differenziata. “La riforma, scrive Sodano, da sempre al primo posto delle ambizioni riformatrici della Lega Nord, consente infatti di richiedere maggiori competenze regionali in settori di importanza strategica, tra cui istruzione, sanità, trasporti ed energia. Le regioni più ricche del settentrione, con economie più solide, saranno in grado di trattenere una maggiore percentuale delle imposte locali per finanziare i propri servizi. Al contrario, le regioni del Sud, che dispongono di risorse finanziarie limitate e minori capacità amministrative, si troveranno in grave difficoltà nel gestire le proprie competenze. Di conseguenza, i cittadini del Sud riceveranno servizi di qualità ancora inferiore e, nel contempo, non potranno più accedere liberamente a quelli messi a disposizione finora nelle regioni del Nord. On. Pisano, dica pure ai suoi elettori che non solo avremo ospedali più intasati e fatiscenti, ma verrà perfino negata la drammatica, ma spesso necessaria, possibilità di fare le valigie e scegliere la Lombardia e il Veneto per poter usufruire di servizi medici all’altezza di un Paese civile. La vostra decisione spacca in due l’Italia, prosegue l’agrigentino. “L’autonomia differenziata riduce infatti la solidarietà tra le regioni, un principio fondamentale su cui si basa l’unità del nostro Paese. Con questa riforma si aggravano ulteriormente le disuguaglianze esistenti. Era lecito aspettarsi che almeno voi, deputati del Sud, vi opponeste fermamente a questa riforma devastante. Avete ricevuto un numero significativo di voti proprio qui, in un territorio che si aspettava un contributo ben diverso dal Governo Centrale e non un indebolimento strutturale così vigliacco. Siete stati capaci di tradire i vostri territori solo per mantenere gli equilibri della vostra maggioranza. Vi definite patrioti d’Italia, ma con queste azioni state solo favorendo chi è già nato in un’area avvantaggiata del Paese abbandonando i vostri elettori al loro destino. Con profonda delusione e con la speranza che l’Italia reagisca unitamente a questo delitto dei nostri valori fondanti”, ha concluso l’Onorevole Michele Sodano.