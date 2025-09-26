Costantino Ciulla non è più assessore, Miccichè gli revoca le deleghe (con polemica)

Costantino Ciulla non è più l’assessore alla cultura e ai grandi eventi della Città di Agrigento. Lo ha deciso il sindaco Franco Miccichè che – attraverso una determinazione sindacale – ha revocato le deleghe all’ormai ex membro della giunta. Una decisione – si legge testualmente – che arriva “nell’ottica di un rilancio deciso dell’amministrazione atta a rendere più agile l’azione politica, passo fondamentale per il conseguimento dei tanti obiettivi posti come meta da raggiungere a fine mandato”.

Con la revoca di Ciulla si delinea un vero e proprio “strappo” con l’onorevole Lillo Pisano, in questi anni protagonisti delle maggiori iniziative del Comune (capitale della cultura, ad esempio). Fratelli d’Italia (Pisano sulla carta fa parte di Noi Moderati) resta in giunta con altri due assessori. Il sindaco Franco Miccichè si appresta a completare la giunta con due nuove nomine: secondo “rumors”, infatti, stanno per giurare l’avvocato Riccardo Accurso Tagano e Sandro Montalbano, direttore amministrativo di una scuola.

IL COMMENTO DI CIULLA

“Questa mattina mi è stato notificato dal messo comunale, con determinazione del Sindaco, l’atto di revoca del mio incarico di Assessore al Comune di Agrigento. Un provvedimento assunto senza alcuna interlocuzione preventiva né con me, né con i riferimenti locali, provinciali e regionali di Fratelli d’Italia. Una decisione che tuttavia non mi sorprende. In queste ore tantissimi amici mi stanno contattando per esprimermi affetto e stima: questo è per me il sostegno più importante. Nel rispetto del partito e del gruppo politico che rappresento, se non concordate, non rilascerò al momento dichiarazioni personali a caldo ai giornalisti che mi stanno contattando e con i quali mi scuso. Voglio però subito dire una cosa: non ho alcuna intenzione di abbandonare il mio impegno politico. Continuerò a lavorare, dentro e fuori dalle istituzioni, nel rispetto di chi mi ha sostenuto e nel servizio della nostra comunità, che ogni giorno ho cercato di rappresentare, nonostante tutte le avversità. Grazie a tutti. Ci aggiorniamo presto.”