Crisi idrica, la Dc: “il Sindaco ci vuole dire dove sono i pozzi rintracciati?”

Sull’emergenza idrica ad Agrigento, ancora non del tutto risolto, insorge il gruppo consiliare DC. “Il Sindaco ha annunciato di avere rintracciato più pozzi in diverse zone della città. Ci vuole dire dove sono o è un segreto? Ci vuole dire quando entreranno al servizio della città o se ha fatto fare le analisi delle acque al fine di poterle utilizzare? Ci vuole dire se ha avvertito la protezione civile regionale affinché provveda con i lavori necessari, avendo fondi a ciò appositamente destinati? Il Sindaco sa che ci sono zone della città che non riescono a prendere acqua da settimane come ad esempio la via dei Normanni? Non ha nulla da dire ai nostri concittadini senza acqua?La smettesse di millantare soluzioni e collaborazioni istituzionali con qualsiasi livello di governo, e si mettesse a fare il Sindaco sul serio: stando per strada, parlando con la gente e risolvendo i problemi veri della città! Se non è in grado di farlo, per amore della città, che si dimettesse dando la parola agli Agrigentini!”