Da oggi allattare in Parlamento è realtà, Carmina: “altra vittoria per le donne”

“Oggi giornata storica per le donne ed al Parlamento Italiano, in cui si segna un passo avanti di civiltà nell’emancipazione femminile: per la prima volta un neonato, Federico, di soli due mesi, è entrato nell’Aula della Camera dei Deputati. Per la prima volta una donna, la collega Gilda Sportiello, ha potuto allattare alla Camera, il proprio bambino, mentre svolgeva il proprio ruolo di parlamentare, votando in Aula, conciliando tra la maternità e ruolo di politica attiva. In un recente passato solo donne che rinunciavano a farsi una famiglia, che rinunciavano ad essere madri, riuscivano a raggiungere ruoli preminenti in politica.

Oggi non è più così. La maternità è un dono non una limitazione.E questa possibilità deve essere estesa, ad ogni donna, perchè tutte possano scegliere con libertà l’ambito in cui sviluppare la propria personalità.

Per noi del M5S è un giorno speciale, perchè questo è frutto di una nostra battaglia che parte in un ordine del giorno della passata legislatura che prevede postazioni dedicate alle mamme che devono allattare, voluto proprio da Gilda Sportiello e al quale hanno lavorato anche Paola Carinelli e Valentina D’Orso.

Ma la battaglia non si è esaurita: quello di oggi è il primo precedente. La Camera dei Deputati fa da apripista: se è possibile allattare in quest’Aula, ogni donna deve avere la possibilità di allattare il proprio bambino.E’ una possibilità che deve essere ammessa per ogni donna, per ogni madre: non un privilegio per poche, ma un diritto, la normalità, per tutte.Mai più donne costrette a interrompere l’allattamento non per propria scelta ma perché devono tornare al lavoro. Ogni mamma ha il diritto di scegliere quando e dove allattare il proprio figlio e a nessuna donna, qualsiasi sia la sua professione, dovrà più essere negato questa possibilità.Le forze politiche devono impegnarsi affinchè le donne godano di pari opportunità e la maternità sia una gioia non un limite.A questo aspetto sono finalizzati gli impegni del PNRR, come quelli a dotare il nostro Paese di asili nido.Fondi e risorse che non possiamo permetterci di perdere.” Cosi l’ On. Ida Carmina M5S, commenta con viva gioia che da oggi allattare in Parlamento è diventato realtà, un risultato che ha visto il M5S grande protagonista di questa battaglia per le donne e per i diritti.