Dc, Giuliano Settimo eletto segretario del movimento giovanile

Giuliano Settimo è il segretario del movimento giovanile della Democrazia cristiana. L’elezione è avvenuta durante il congresso che si è svolto presso l’aula consiliare di Ribera. Alla riunione hanno partecipato 300 ragazzi tesserati. Il neo segretario eletto, Giuliano Settimo, dopo la proclamazione, ha deciso di affidare la presidenza al candidato della lista giunta seconda, Michele Simplicio, con l’obiettivo di garantire un’azione unitaria del movimento giovanile.

“Oggi abbiamo scritto insieme una pagina della storia politica siciliana. Oggi è una giornata di grande emozione e gratitudine. Questo è il frutto di un lavoro di squadra, di un gruppo unito e coeso, che ha creduto in un progetto basato su una politica vera e senza giochi, e che ha lavorato senza sosta per portarlo avanti. A tutte le persone che hanno creduto in noi, che ci hanno dato fiducia e supporto, voglio dire grazie di cuore. Questa vittoria è vostra. Siamo solo all’inizio di un percorso che non finisce qui, ma che, grazie a voi, ha preso slancio e forza. L’impegno che ci aspetta è grande, ma insieme possiamo affrontare le sfide e raggiungere nuovi traguardi”, ha commentato il giovane Giuliano Settimo a margine dell’elezione. “Questa vittoria la dedico a te nonno, che tu, un vero democristiano, da lassù mi guidi e mi indichi sempre la strada da percorrere, e so per certo che oggi saresti fiero di me. Oggi, questa vittoria è il risultato di un sogno condiviso. Domani, cominceremo a lavorare per costruire un futuro migliore per tutti, migliore per i giovani che non vogliono andare via dalla nostra terra, migliore per i giovani che sono fieri di abitare in Sicilia e con dedizione si spendono nella cura del bene comune”, ha concluso.